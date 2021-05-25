Юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко в программе «Романенко. Беседы» рассказал о впечатлениях от поведения Андрея Антоненко после изменения меры пресечения, в частности его фото с Петром Порошенко. Гость программы отметил, что разочарования нет, но такое поведение он считает инфантильным.

«Если бы все отмоталось на полтора года назад, я бы делал все то же. Ведь на самом деле человек, который повелся, как 50-летний инфантил, не заслуживает того, чтобы отсидеть в тюрьме за то, что он ведет себя, как большой ребенок. Это не является преступлением», - заявил Друзенко.

Он подчеркнул, что не только повторил бы все то же, но и, возможно, сделал бы нечто большее, ведь когда второй раз подходишь к снаряду, то уже знаешь свои ошибки.

«Я говорил с Семеном Глузманом, я хочу его опросить о кодексе политзаключенного. Андрей никогда не был политзаключенным, потому что его не за политику посадили. Но он стал символической фигурой», - отметил юрист.

Друзенко отметил, что Антоненко дольше всех - 500 дней - просидел в изоляторе. По словам правозащитника, в тюрьме нет ничего хорошего, но отдельным лицам при определенном поведении она идет на пользу: очищает организм, дает время подумать об определенных вещах, выстроить перспективу.

«К сожалению, то что с Андреем сделали - мне его жалко. Потому что это человек, который вышел и наконец реализовал свою мечту, потому что он был музыкантом очень известным в узких кругах и вдруг получил всеукраинскую славу. Через заднюю дверь он реализовал мечту жизни - его знает пол-Украины», - заявил Друзенко.

Он считает, что Антоненко не понял, что он получил после выхода из изолятора. Друзенко сравнил это с ребенком, которому дали гранату или автомат, а он не понимает, что это совсем другая ответственность. По словам эксперта, Антоненко стал медийным ресурсом.

Ранее Друзенко заявил, что сигналы с Банковой о том, что Андрея надо отпускать, безусловно, были .