Чи причетний Петро Порошенко, колишній президент України та лідер партії «Європейська солідарність», до звільнення з-під варти Андрія Антоненка, «Ріффмастера», якого підозрюють у справі Шеремета.

На це питання відповів правник Геннадій Друзенко у своєму блозі.

Експерт зазначає, що Петра Порошенка не було на судових засіданнях щодо Антоненка. Водночас він згадує, що одного разу десь прочитав про готовність експрезидента взяти на поруки обвинувачуваного.

Тим не менш, Друзенко вказує на часові розбіжності: Антоненка ув’язнили 2019 року, а ця інформація про Порошенка з’явилася 2021 року. «Де Петро Олексійович пропадав 2020 рік – питання відкрите. Напевно, продовжував спілкування зі своїм партнером по дерибану України під патріотичні гасла», - припускає він.

На думку правника, саме ЗМІ, які контролює Порошенко, і створили враження причетності колишнього президента України до звільнення Антоненка. Принагідно він зазначає, що не було підтверджень ані з уст самого Антоненка, ані з якихось бодай постів на Фейсбуці.

Та ведучий не вважає ці кадри та зустрічі «Ріффмастера» з Порошенком випадковими. «Насправді ми побачили добре сплановану відрежисовану піар-кампанію. З якої виходило, що маленький “Ріффмастер” “в обнимочку” з “сивочолим гетьманом” і “батьком нації” нарешті отримав великого покровителя», - пояснює він. А друзі та кумири у політиці - це, стверджує Друзенко, особиста справа кожного.

Він зазначає, що сам Антоненко так і не зумів зрозуміти, хто посприяв його звільненню. Друзенко пояснює, що були люди, які не давали владі та суспільству забути про його справу, які постійно приходили в суд щодо цього. «Це справа тих, хто на ефірах за кожної можливості нагадував владі, що у неї є безневинна особа, яка сидить за ґратами», - каже він. Тим не менш, сам Антоненко, як каже правник, підставив їх.

Принагідно експерт пояснює, як працюють українські суди: їхні рішення визначаються позицією влади або ж навіть тиском з її боку. Він зізнається, що всіх деталей щодо рішення у справі Антоненка не знає. «Але я знаю, що як мінімум сигнали з Банкової про те, що Андрія треба відпускати, безумовно, були. І суд їх почув», - підсумовує правник.

Нагадуємо, Друзенко заявив, що доказів причетності Антоненка до справи Шеремета немає.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Друзенко прокоментував звільнення Антоненка.