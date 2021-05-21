Андрея Антоненко, ветерана Донбасса и вокалиста рок-группы Riffmaster, ранее задержанного по обвинению в деле Шеремета, теперь уже перевели на домашний арест. Это решение прокомментировал юрист Геннадий Друзенко в своем блоге

Юрист сообщает, что об освобождении Антоненко к Пасхе было известно немного раньше, чем оно произошло. Он говорит, что об этом просигнализировали еще во вторник страстной недели. «У всех друзей и родных Андрея это была особая Пасха – казалось, что Воскресение стало не просто церковным символом, а реальностью», - комментирует Друзенко.

Он отмечает, что решение об освобождении Антоненко приняли, хотя фактически ничего не изменилось: состав суда, прокуроры и материалы - все было прежним. «Но изменилось отношение людей в мантиях», - утверждает эксперт. О независимости судов Друзенко даже иронизирует: мол, эти иллюзии лелеют разве первокурсники юрфака.

В то же время Друзенко говорит об абсурдности аргументов относительно опасности Антоненко, который на свободе сразу уберет всех свидетелей. Вместо этого, отмечает он, появились его фотографии с женой и детьми после долгой разлуки.

Тем не менее, Друзенко отмечает, что принципы работы этой системы так и остались непонятными для Антоненко. Он вспоминает, что на самом деле довольно большое количество депутатов готово было взять обвиняемого на поруки, только им отказали. «Однако их присутствие придавало ситуации медийность и политическое значение. Был аргумент: это дело можно выиграть только в информационном поле. Юридические аргументы в украинских судах – это разговор глухого и немого», - объясняет эксперт.

Напоминаем, Друзенко назвал главный аргумент освобождения Антоненко.

Ранее Politeka сообщала о том, что Друзенко опроверг причастность Антоненко к делу Шеремета.