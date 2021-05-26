Можно ли измерить уровень счастья в стране – и если да, то как?Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает футуролог Алексей Толкачев.

«Измерить счастье очень сложно – это многофакторная и многоуровневая конструкция. Многие могут сказать: кто богаче, тот и счастливей. На самом деле – отнюдь нет. Мы можем говорить, что в США сейчас небоскребы, роллс-ройсы, поместья… Но у нас тоже все это есть – у олигархов. Однако в США власть во время карантина давала до шестьсот долларов поддержки в неделю. Люди понимали, что так или иначе не сдохнут с голоду. Но и США не самая счастливая страна в мире. Уже пятый год подряд первое место в этом рейтинге занимает Финляндия», - говорит Толкачев.

А в Финляндии, отмечает он, холодно. Алкоголя там употребляют много – меньше, чем наши северные соседи, но ведь финнам нужно греться. Но Финляндия, Дания, Швеция и даже Швейцария – это страны, где материальное потребление не является приоритетом.

«В такой стране ты можешь просто сидеть под пледом и пить горячий чай, и тебе хорошо. Главное – состояние защищенности, благости, гармонии с окружающим миром. Это не измеряется в уровне ВВП на человека. Международный рейтинг счастья оценивает не только богатство страны, но и социальные условия, искренность людей, наличие свободы выбора, защищенность, уверенность в будущем… Там колоссальное количество показателей», - рассказывает Алексей Толкачев.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал украинцев переосмыслить категорию любви и заново ей научиться.

Также Толкачев указал, что общество, где господствует ненависть, не способно воспитать политиков, которые любят народ.