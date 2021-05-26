Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что за 3-5 лет в Украине можно построить инфраструктуру для счастья людей.
“Общий уровень морали у нас… Вот “Кайдашева сім’я”. Вы вспомните, какой морально-этический пример взаимоотношения в обществе. Как наши соседи в селах грызутся друг с другом. Я сам из Харьковской области, и меня даже немножко удручала разница между западной и восточной Украиной. В западной Украине все дома открыты. Там прозрачные заборчики, сеточку натянули, маленький штакетничек поставили”, - сказал Алексей Толкачев.
Он отметил, что в Харькове наоборот - все обносят большими заборами, чтобы никто не заглядывал, даже если участок маленький.
“Если заняться переустройством государства, то за 3-4 года можно построить полную инфраструктуру для счастья людей. Необходимо просто быть сориентированным на счастье. Вот, у японцев есть правило, если не ошибаюсь, пяти почему. Они так докапываются до первопричины. Я предлагал украинцам ввести правило пяти “зачем”. То есть, вот мы делаем реформу образования. Зачем? “Чтобы дети получали…” - зачем? Если мы в результате всех вопросов “зачем” приходим к ответу, чтобы человек был счастливей, тогда мы делаем правильную реформу”, - добавил Толкачев.
По его словам, не нужно делать реформы только для того, чтобы соответствовать европейским стандартам.
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“За 4, пускай 5, лет, можно построить очень комфортное государство, которое будет заточено на обслуживание людей и на повышение комфорта жизни в стране. Относительно общественного уровня счастья, чтобы мы начали по-другому друг к другу относиться, может быть достаточно полгода. Только необходимы инструменты пропаганды”, - сказал футуролог.
Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что в Украине сформировалась устойчивая память о негативном социальном опыте.
Также Politeka сообщала, что, по мнению футуролога, общество ненависти не способно воспитать политиков, любящих народ.