Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что за 3-5 лет в Украине можно построить инфраструктуру для счастья людей.

“Общий уровень морали у нас… Вот “Кайдашева сім’я”. Вы вспомните, какой морально-этический пример взаимоотношения в обществе. Как наши соседи в селах грызутся друг с другом. Я сам из Харьковской области, и меня даже немножко удручала разница между западной и восточной Украиной. В западной Украине все дома открыты. Там прозрачные заборчики, сеточку натянули, маленький штакетничек поставили”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что в Харькове наоборот - все обносят большими заборами, чтобы никто не заглядывал, даже если участок маленький.

“Если заняться переустройством государства, то за 3-4 года можно построить полную инфраструктуру для счастья людей. Необходимо просто быть сориентированным на счастье. Вот, у японцев есть правило, если не ошибаюсь, пяти почему. Они так докапываются до первопричины. Я предлагал украинцам ввести правило пяти “зачем”. То есть, вот мы делаем реформу образования. Зачем? “Чтобы дети получали…” - зачем? Если мы в результате всех вопросов “зачем” приходим к ответу, чтобы человек был счастливей, тогда мы делаем правильную реформу”, - добавил Толкачев.

По его словам, не нужно делать реформы только для того, чтобы соответствовать европейским стандартам.

“За 4, пускай 5, лет, можно построить очень комфортное государство, которое будет заточено на обслуживание людей и на повышение комфорта жизни в стране. Относительно общественного уровня счастья, чтобы мы начали по-другому друг к другу относиться, может быть достаточно полгода. Только необходимы инструменты пропаганды”, - сказал футуролог.

Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что в Украине сформировалась устойчивая память о негативном социальном опыте.

Также Politeka сообщала, что, по мнению футуролога, общество ненависти не способно воспитать политиков, любящих народ.