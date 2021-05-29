Министерство юстиции вернуло приказ Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте», отказав ему в государственной регистрации. Теперь приказ должен быть отменен

«Одновременно отмечаем, что согласно абзацев шестнадцатого, семнадцатого пункта 13 Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731, нормативно-правовой акт, в государственной регистрации которого отказано, подлежит отмене субъектом нормотворчества в 5-дневный срок со дня получения письма Министерства юстиции Украины об отказе в его государственной регистрации», - сказано в сообщении.

Напомним, это уже третья версия проекта, которую подготовили в Мининфраструктуры: предыдущие две были раскритикованы бизнесом и властью как такие, которые создают дискриминационные условия и приведут к дефициту подвижного состава в стране. Так, согласно проекту приказа, списать придется более 42 тыс вагонов, а закупка новых обойдется в десятки миллиардов гривен: сейчас ни у промышленности, ни у Укрзализныци таких денег нет. Таким образом, на рынке возникнет дефицит вагонов, который приведет к сбоям поставок и росту цен на аренду вагонов.

Также у бизнеса вызывает опасения норма, согласно которой вводится запрет на эксплуатацию цистерн с момента принятия Приказа. Учитывая, что в месяц украинские предприятия способны провести проверку лишь 300 цистерн (а их в стране более 10 тысяч), это грозит перебоями с поставками топлива.

Напомним, ранее промышленники обратились к премьеру с открытым письмом, в котором призвали не допустить принятие данного проекта приказа, так как он повлечет за собой сокращение производства и падение доходов в бюджеты всех уровней.

Против принятия третьей редакции приказа выступили и в Европейской бизнес-ассоциации. Там заявили, что обновленная редакция все еще содержит много противоречивых норм. Там, в частности, говорится о том, что предельный срок службы грузового вагона будет рассчитываться по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона. При этом не определяется процедура, порядок и критерии проведения таких испытаний, а также форма, сроки и кто конкретно должен формировать результат испытаний. Это, по мнению ЕБА, может привести к злоупотреблениям.