Госэкоинспекция выявила незаконную заготовку 585 килограммов сомов на сумму почти 100 тысяч гривен

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

"Государственная экологическая инспекция Украины вышла на мероприятие контроля на Киевском водохранилище. Накануне инспекция получила информацию о вылове рыбы с помощью запрещенного орудия лова – электротока.

Во время проверки вблизи села Страхолесье Киевской области было обнаружено заготовленную для перевозки пойманную рыбу, а именно - сомы, в количестве 228 шт общим весом в 585 килограммов. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет 96,9 тысячи гривен. Лица нарушителей установить не удалось, поэтому материалы будут переданы правоохранителям для дальнейшего расследования», - рассказал Андрей Малеваный.

Сейчас в Украине продолжается период нерестового запрета и сезон тишины. Несмотря на то, что нарушителей не удалось привлечь к ответственности, ДЭИ продолжает работу по предотвращению нарушений природоохранного законодательства.

«Прошу неравнодушных граждан - в случае выявления фактов масштабного вылова рыбы, передвижения лодок или же любых гидротехнических работ обращайтесь к Госэкоинспекции. Это можно сделать по телефону горячей линии ДЭИ - (044) 521 20 38», - добавил Андрей Малеванный.