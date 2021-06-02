Украинский политический деятель, экс-глава информационного отдела «Правого сектора», внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза ​​рассказал об экологическом состоянии Киева. В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» он проанализировал состояние воздуха и воды в столице Украины.

«Мне очень не нравится качество воздуха и качество воды в Киеве. Мы в рейтинге почти не исчезаем по наихудшему воздуху в мире. Не в Европе, не в Украине – в мире. А были одним из самых чистых. А вода в Киеве в некоторых местах превышает запрещенные нормы, которые там есть. Это вообще не должно так быть. Люди должны получать комфортные условия для жизни. В Киеве сейчас выживают, а не живут», - говорит он.

Все эти факторы делают Киев некомфортным для жителей.

«Нет, когда человек сюда приезжает, например, из села Гурбинцы Пирятинского района Полтавской области, то он никогда не видел такого – вау, здесь комфорт! - по сравнению с Гурбинцами. Но когда мы сравниваем с Прагой, Варшавой, Веной и другими городами, то мы тогда понимаем: то, что у нас происходит – это катастрофа для жизни рядового киевлянина», - сообщает Береза.

Ведущий Евгений Рыбчинский добавляет: «Говорят, что даже в Москве, где все делается безбожно и из-под палки, - там значительно лучше относятся к своему городу, чем у нас в Киеве. Возникает вопрос: почему украинец не может заботиться о своем?».

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