Велодорожки, упирающиеся в МАФ, избыток рекламы. Чиновники, которые заботятся о киевлянах только на словах, а сами живут в престижных дорогих «царских селах». Является ли Киев европейским городом? Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказывает украинский политический деятель, один из лидеров мэрской гонки 2015 года, киевлянин Борислав Береза.
«Большинство работников КГГА живут за Киевом, в Конче Заспе. Они очень заботятся о Киеве, живя за городом. А на Троещине, возле дома на улице Бальзака 66, велодорожка упирается в МАФ и затем из МАФа выходит. Так было до того, как нарисовали велодорожку, и она так себе осталась, ее никто не трогает. Я поинтересовался, почему это произошло, и услышал: «Ой, вы не знаете, чей это МАФ! Это такого человека! Он сидит в КГГА», - рассказывает Береза.
В то же время в обществе царит разочарование в политиках.
«Сегодня на Троещине люди уже ожидают следующих выборов. «Мы хотим, чтобы нам кто-то пообещал что-то нормальное», - говорят они. Я понимаю, что кто пообещает пенсию в тысячу долларов, за тех и проголосуют. Это будет как тот Мышелов в сказке. Он на дудочке заиграет – они за ним пойдут. К сожалению, люди взрослеть не хотят, критическое мышление – это случайность, оно не присуще большинству украинцев. Большинство украинцев работу над ошибками не делают. Они считают, что это не они ошиблись на выборах, а политики их снова обманули», - отмечает Борислав Береза.
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