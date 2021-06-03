Каждое государство в мире действует только в своих национальных интересах. Пора уже и Украине учитывать то, что нужно ее гражданам и чего они хотят. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» .

«Когда вы открываете любой пресс-релиз, информацию США или Европы, любой субъектной страны, которая издает пресс-релиз касательно геополитики или своих решений внешних, вы обязательно там увидите слова "в интересах"», - утверждает ведущий. То есть он объясняет, что повсеместно во всех средствах массовой информации употребляется словосочетание «интерес страны». По мнению Чаплыги, это тот маркер, что указывает на заинтересованность правительства в благополучии государства и его граждан.

Тем не менее, подчеркивает политолог, это не об Украине. Он утверждает, что украинская власть действует в чьих-либо интересах, но только не в интересах самой Украины.

В то же время Чаплыга отмечает, что в Конституции Украины прописано «примат интересов», в частности о высшей ценности жизни каждого человека и его здоровья. «Теоретически все, что делается в этой стране, должно делаться не в интересах материальных и глобальных», - рассуждает он. Ведущий утверждает, что конституционно все измеряется индивидуальными интересами гражданина, циничными и реалистичными.

«Все в этом мире делается в интересах своих стран, а страны – это граждане», - утверждает Чаплыга. Итак, он делает вывод, что прежде всего государство должно заботиться об интересах своих граждан и обеспечивать их.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как работает лоббизм в украинской политике .