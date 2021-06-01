Для того, щоб бути політиком, необхідно вчитися, розповідає політичний аналітик і блогер Михайло Чаплига в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» .

«Потрібні серйозні знання в держуправлінні, економіці. Політик – це професія і династія. Це тільки у нас можливо зі свиноферми потрапити в політику. Іронія долі: скільки разів «слуги» кричали, що депутат – це не найнятий професійний політик-лобіст, а слуга народу. Ну, ось ви і отримали слуг, тепер ви їм служите», - говорить він.

Блогер вважає помилковою думку про те, що ситуація зміниться зі зміною виборчої системи.

«Це те ж саме, як ми почали грати в шахи, але ви програли і почали вимагати поміняти правила. Поставте перед ними шашки – нічого не зміниться. Ми повинні вміти грати в цю гру, все залежить від гравців. Якщо я почну порушувати правила гри – то все посиплеться. Питання не в тому, відкриті списки або закриті, чи якісь обмеження, хтось має право голосу, а хтось не має. Так, це якимось чином впливає, але шашки відрізняються від шахів. Та принципово це нічого не змінює, тому що той, хто в парламенті – це лобіст. І питання – кого і як він лобіює. Тому вам потрібно думати», - говорить він.

Нагадаємо, Чаплига заявив, що парламенту потрібно проголосувати, що Крим – не автономна республіка, а звичайна область в складі України .