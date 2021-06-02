У програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» блогер Михайло Чаплига назвав причини своїх намірів стати політиком і розповів, чию думку справді враховує.

Чаплига пояснює, що для будь-якого глядача важливо бачити перед собою особистість, якою він і є. Водночас він вважає, що бути особистістю – досягнення якраз-таки цих глядачів, тоді вони розуміють, що виходять з маргінесу.

Як каже політолог, розумних людей в Україні буквально розвели по кухнях, а телебачення їх робить божевільними. Але в один момент, пояснює він, люди починають розуміти протилежне. «Ти – надія людей, яких закрили в інтелектуальні гетто, і вони починають розуміти, що вони – не гетто!», - міркує Чаплига. Він стверджує, що особистість може висловлювати думки громадськості, які вона з певних причин висказати просто боїться.

Ведучий програми Руслан Бізяєв ставить питання про шляхи конвертування думок та емоцій. Чаплига відкидає шлях революційних боїв і стверджує, що єдино можливий метод – це пройти на виборах. «Якщо раніше будуть парламентські вибори – буду вести свою групу в парламент. Так, я буду йти в політику. Але все ж мені більше цікаві президентські вибори», - розповідає він. Також експерт стверджує, що збирається зібрати кошти і балотуватися в президенти.

У цьому ж контексті він вважає за потрібне окреслити своє бачення державної моделі і ролі президента. «Я сповідую американську модель у питанні ролі президента. Ну, зрозуміло, що це президентська країна, він же – глава виконавчої влади. Це ж тільки у нас соціальна катапульта викинула – і полетіли», - пояснює Чаплига.

Блогер також зазначає, що Сполучені Штати довго йшли до своєї моделі. Принагідно він згадує, що Буша і Рейгана називали акторами, але сам він відкидає такі закиди. Чаплига пояснює, що соціальний шлях цих американських президентів пролягав із самих низів до верхів. Також він зазначає, що демократична система передбачала боротьбу лобістів різних корпорацій та інтересів.

Водночас політолог ставить питання про необхідність і народу мати свого лобіста при владі. «Так-от, роль президента – бути лобістом простих людей», - підсумовує гість програми.

Нагадуємо, Чаплига розповів, як працює лобізм в українській політиці .