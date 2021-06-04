Нужна ли поддержка психолога тем, кто болеет COVID-19? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает практический психолог Марина Глевацкая.

«Для больного коронавирусной инфекцией невероятно важна поддержка семьи, друзей, партнёров. Часто к психологу приходят за поддержкой те, кто не получает её в своей семье. В этом случае человек находится в критическом состоянии, и сам с ним справиться не может. Зачастую он не может с ним справиться, даже если поддержка есть. Я всегда говорю: ищите хорошего психолога. Ключевое слово – «хорошего». При этом нужно исследовать сосуды головного мозга, потому что часто бывает нужна и медицинская помощь, а не только психологическая», - говорит гостья программы.

В таких случаях, по её словам, врачи прописывают препараты, которые предотвращают инсульт.

«Последствия коронавируса – это проблема комплексная, и в медицине абсолютно новая. Но и психологическая работа необходима. Часто человек приходит просто за поддержкой, но чаще мы применяем сильные психологические инструменты по работе с нейронными цепочками. Есть, конечно, и общие психологические рекомендации: заниматься спортом, смотреть какие-то лёгкие фильмы, правильно питаться и пить свежевыжатые соки. Это всё тоже очень важно», - отмечает Марина Глевацкая.

Ранее, как сообщает Politeka, психолог Наталия Бугаева рассказывала о том, может ли коронавирус подтолкнуть человека к самоубийству.

Также сообщалось о таком случае, который произошёл в Тернополе.