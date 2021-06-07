Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, почему Стерненко дали 1 год условно. По его словам, таким образом, власть решила политически «обнулить» Стерненко, при этом, не спровоцировав протесты и беспорядки.

«На этой неделе завершилось рассмотрение первой части о деле Стерненко. Одесский апелляционный суд отменил решение, которое предусматривало реальный срок отсидки для Стерненко. Вместо этого, это решение было заменено на 3 года, ну 1 год условно. Решение суда намного технологичней, чем кажется», - отметил Бортник.

Как отмечает эксперт, 1 год условно для Стерненко означает, что он на крючке у власти: любой митинг, правонарушение – его посадят. По мнению политолога, такое решение вызвано тем, что власть хочет политически «обнулить» Стерненко, при этом не спровоцировав протесты.

«Стерненко хоть и не посажен, но признан судом преступником: похищение человека, пытки и незаконное владение оружием – теперь это официальный приговор суда. Это всё его маргинализирует как политическую фигуру, лишает надежды на поддержку от электорального центра», - подчеркнул эксперт.

По словам Бортника, такими действиями власть показала, что Стерненко не лидер, а преступник, этим самым ударив по его рейтингу и вероятной электоральной поддержке. Как отмечает политолог, это решение сделано ценой авторитета власти и разрушением надежды на справедливость и верховенство права у всех сторон противостояния.

«При таком подходе, мне кажется, что ни позора, ни поражения власти не избежать», - сказал Бортник.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что Беларусь решила запретить экспорт в Украину бензина А-95 .