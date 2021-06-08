Почти 130 миллионов гривен убытков было рассчитано Госэкоинспекцией за ущерб лесному фонду Украины за 5 месяцев 2021 года.

Как пишет Znaj.ua об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» - говорится на официальном сайте ГЭИ.

С января по май террорганы ГЭИ составили более 1,8 тысяч административных протоколов о нарушениях в лесах по всей стране. Чаще всего фиксировали вырубку без разрешительных документов и оценки воздействия на окружающую среду, нарушения санитарных и противопожарных правил в лесах, порядка заготовки древесины, засорения леса.

«Еженедельно мы фиксируем случаи масштабных вырубок в лесхозах, на территориях ПЗФ и в лесополосах. Так, недавно инспекторы ГЭИ были привлечены правоохранительными органами к расчету убытков за незаконную вырубку деревьев на территории ГП «Великоалександровское ЛМГ». Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил более 4 миллионов гривен.

И еще сотни таких случаев остаются вне контроля ГЭИ, ведь осуществляются в труднодоступных районах, куда транспортные средства инспекторов не могут добраться», - рассказал Андрей Малеваный.

Чтобы обеспечить фиксацию вырубок на всей территории лесного фонда Украины, в ближайшее время Госэкоинспекция планирует закупку квадрокоптеров. С их помощью ГЭИ сможет оперативнее выявлять нарушения.

«Но крайне важное значение имеет комплексное обновление природоохранного законодательства. Это, в частности, законопроект №4451, повышающий штрафы для тех, кто уничтожает лес – в среднем в десять раз за незаконную порубку деревьев, повреждение лесополос, уничтожение леса в лесах и тому подобное.

Для усиления экологического контроля за лесами необходимо принятие законопроекта №3091. Он обеспечит повышение штрафов за недопуск к проверке лесхозов, увеличит ответственность за невыполнение предписания инспектора и урегулирует проведения рейдовых проверок», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что сейчас ряд важных шагов для эффективной защиты лесных насаждений уже сделан.

«Недавно Кабинет Министров Украины принял постановление об утверждении Порядка проведения национальной инвентаризации лесов. Проведение такой оценки лесного фонда ускорит включение всей территории лесных насаждений в систему электронного обращения древесины, а также позволит провести сертификацию по критериям Лесного попечительского совета (FSC). Тогда мы сможем отследить путь каждого дерева, эффективнее будем противодействовать незаконной вырубки и, в конце концов, перейдем к устойчивого лесопользования», - отметил Андрей Малеваный.