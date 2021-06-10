Ректор Национальной музыкальной академии им. Петра Чайковского и посол Мира Максим Тимошенко в программе “Личность” с Сергеем Дойко рассказал, как они написали письмо Пласидо Доминго и предложили ему стать почетным профессором.

"Подошли ко мне студенты, группа студентов-вокалистов. И они говорят: вы знаете, мы слышали, что может быть визит Пласидо Доминго в Украину. Это наша мечта, пригласить в академию. Могли бы вы помочь в этом?.. Мы действительно написали письмо Пласидо Доминго... Я хочу подчеркнуть, что он не только певец, но и директор опер многих в мире. В том числе - в Лос-Анджелесе. Он человек с сегодня живущих номер 1, и певец, и общественный деятель", - сказал Максим Тимошенко.

Он отметил, что они решили пригласить Пласидо Доминго и вручить ему диплом почетного профессора академии.

"Мы дали очень много информации, у него действительно было время посмотреть об академии. Мы действительно входим в рейтинги, причем - самые серьезные в мире и имеем там ведущие позиции. И для себя принял решение, любезно согласился посетить именно Национальную музыкальную академию Украины им. Петра Чайковского. Это был исторический визит без преувеличения. У нас тогда еще были старые кресла, и было около 1000 мест в зале имени героя Василия Слипака", - добавил Тимошенко.

По его словам, сначала они пригласили Пласидо Доминго на репетицию, поскольку у него был концерт в Киеве.

"Затем он пришел к студентам-хоровикам, когда были занятия. Это было неожиданно, он пришел, ему запели. Он послушал голоса. Он был поражен... Когда уже был день, когда его мы пригласили - это было невероятно. 1000 мест было, 2000 человек. Забито все было. Просто крики людей: "Браво", - сказал Максим Тимошенко.

Он отметил, что аплодисменты продолжались 30 минут, и в итоге Пласидо Доминго стал почетным профессором.

Как сообщала Politeka, Тимошенко заявил, что власти Китая построит под Пекином точную копию Киевской консерватории.

Также Politeka сообщала, что весной легендарного певца подкосил коронавирус.