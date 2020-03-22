Коронавірус Covid-19 виявили у легендарного тенора, про що він сам зізнався на весь інтернет

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook сторінку ментора Пласідо Домінго.

«Я вважаю своїм моральним обов'язком оголосити вам, що у мене позитивний результат тесту на коронавірус COVID19. Моя сім'я і я всі перебуваємо в самоізоляції до тих пір, поки це вважається за необхідне з медичної точки зору. В даний час ми всі перебуваємо в доброму здоров'ї, але у мене були симптоми лихоманки і кашлю, тому я вирішив здати аналізи, і результат виявився позитивним», - зазначив він.

При цьому Домінго звернувся до всіх з проханням бути обережними та дотримуватись рекомендацій медиків.

«…часто мити руки, триматися на відстані не менше 6 футів від інших, робити все можливе, щоб зупинити поширення вірусу, і насамперед - залишатися вдома, якщо ви можете», - підкреслив він.

У той же час тенор стверджує, що найближчим життя людей налагодиться, і всі повернуться до своїх повсякденних обов'язків.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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