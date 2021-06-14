Может ли стать реальностью то, о чём ещё десятилетия назад предупреждали писатели-фантасты: люди откажутся от общения в оффлайне, а во всех сферах деятельности их заменят роботы?

Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог и юрист Алексей Толкачёв.

«Коммуникации будут создавать виртуальный мир, который привлечёт десятки и сотни миллионов людей. Нужно учитывать вот что: раньше в сельском хозяйстве были задействованы многие миллионы людей, а теперь они становятся не нужны. Сейчас один комбайн делает больше, чем тысяча человек раньше. А скоро и комбайнёр станет не нужен – комбайн будет управляться искусственным интеллектом по GPS. Кто хочет жить на природе и работать на земле – пожалуйста, возможно, этим людям даже будут давать дотации. Но в экономическом плане село умерло. Миллиарды людей потеряют работу, у них будет кризис смысла жизни. Но мы по-прежнему нужны корпорациям – как потребители. Если вдруг нас не станет, корпорации потеряют капитализацию», - считает футуролог.

По его словам, глобальные корпорации заинтересованы в сохранении популяции человечества и в утилизации пассионарной энергии.

«Если людям нечем заняться, и им не дать какой-то позитивный смысл, то начнутся конфликты. Для Украины это характерно уже сейчас, потому что у нас не организовано пространство для самореализации. Все мы чего-то хотим, но чего – не совсем понятно», - говорит Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что Россия – психически незрелая страна, которая стремится компенсировать свой комплекс неполноценности.

Также Толкачёв отметил, что украинцы боятся давать президенту реальную власть, но хотят за всё спрашивать с него.