Крим - це анестезія для російського комплексу меншовартості. Так у своєму блозі «Толчок» заявив футуролог Олексій Толкачов, який розповів, як у Росії виробився комплекс неповноцінності, і пояснив, яким чином ця психічна незрілість країни вплинула на її зовнішньополітичну діяльність, в тому числі щодо України.

«Анексію Криму Росією навряд чи можна пояснити економічними чи соціальними інтересами. Крим - це можливість самоствердитися, це анестезія для російського комплексу меншовартості. Напрошується дуже неприємний висновок: Росія - психічно незріла країна. Але як же так вийшло? Багатьом країнам і народам світу для того, щоб вижити, доводилося постійно боротися за місце під сонцем. Для цього необхідно було вдосконалюватися, інтенсивно розвиватися», - каже Толкачов.

Він наводить як приклад країни Європи: вони розвивалися в умовах жорсткої конкуренції. Наприклад, Голландії в XVI-XVII століттях без земель і ресурсів довелося нелегко, але країна знайшла такий шлях розвитку, який дозволив не тільки звільнитися від гніту Іспанської корони, але і стати світовим торговим лідером - морським гегемоном. Росія ж, на думку Толкачова, історично виявилася в "тепличних" умовах: вона реалізувала величезний потенціал територіального розширення, отримавши ресурс, який багаторазово перевищував потреби населення.

«У розвитку і підвищенні ефективності просто не було потреби - лежи на печі та їж калачі. Особливо, якщо ти правитель такої "великої держави". Саме тому в 1855 році довжина залізниць в величезній Російській імперії становила всього-на-всього 1044 км, що в 13 разів менше, ніж у Великобританії, в 7,5 раз ніж в Німеччині і в 5,5 - ніж у Франції», - зазначив футуролог.

За його словами, для психічного дозрівання націй необхідні потрясіння, які змусили б усвідомити і переосмислити свої погляди, мотиви і цілі. Як приклад він наводить Німеччину, якій знадобилося дві світові війни, щоб подолати власну зарозумілість і манію величі, замішану на глибокому комплексі неповноцінності. Зате, зазначає Толкачов, після тривалого і "психічно зрілого" розвитку Німеччина може по праву називатися світовим фінансовим, промисловим і технологічним лідером.

«Але Росія виявилася занадто великою, щоб зіткнутися віч-на-віч зі своїм комплексом неповноцінності. Катастрофою, яка «протвережує», могла б стати ганебна поразка в російсько-японській війні 1905 року. Але історія звернула на революційний шлях. У підсумку, сьогодні Росія за рівнем психічного розвитку нагадує типового сина багатія-мільярдера. Немов вражений комплексами і страхами підліток, вона позбавлена ​​мотивації працювати над собою, вчитися, розвиватися», - резюмував Толкачов.

Нагадаємо, Толкачов заявив, що суспільство ненависті не здатне виховати політиків, які люблять народ.

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