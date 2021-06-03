Якою має бути модель влади, аби задовольнити всіх українців? На це питанні шукає відповідь сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Толкачов зазначає, що українці опинилися у двоякій ситуації і насправді суперечать самі собі.

Як каже експерт, люди буквально бояться встановлення в державі лідерської форми влади, адже це означає втрату свободи. З іншого боку, пояснює він, можна побачити підсвідомий потяг українців до цієї моделі: аби одна особа відповідала за все і всіх. «Ну, не государ в російській формі, але, швидше за все, гетьман», - коментує гість програми.

Отже, футуролог робить висновок, що в українському суспільстві панує «національна колективна шизофренія». «З одного боку, ми кричимо про те, що нам не потрібен лідер, ми хочемо все колективно, колегіально. З іншого боку, ми обираємо президента, який захоплює практично всю повноту влади», - пояснює він. Толкачов також додає, що люди справді люблять звинувачувати у всіх бідах когось одного – президента України.

«Ми опинилися в стані шизофренії», - констатує експерт. Він зазначає, що Україна – парламентсько-президентська республіка, тобто пріоритет має парламент як колегіальний орган, а не один президент. Водночас, обурюється Толкачов, громадськість все одно вважає відповідальним за все президента, хоч конституційно він і позбавлений повноважень.

Нагадуємо, Толкачов розповів, чи зможуть українці знайти якісно іншого президента.

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