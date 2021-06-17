Возможно ли «сшить» украинцев, разрозненных политическими и историческими обстоятельствами? Об этом размышляет поэт-песенник, драматург, сценарист, Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе из цикла «10 разговоров с отцом» Евгения Рыбчинского

«Мы – одна из немногих стран, где звучит «стерео» - многоязычие. Не так много таких стран в мире, как Украина. Можно Швейцарию привести в пример. Просто не надо искать врагов, а если ты любишь свою культуру, украинский язык, - создавать лучшие условия для того, чтобы она процветала», - подчеркивает Герой Украины.

Он отмечает, что для начала хотя бы приняли законы, как это сделали наши враги, а когда-то просто соседи, по отношению к своему языку и своей культуре. В частности, закон о меценатстве.

«Если в России выдается книжка, которая связана с классикой, или с историей, или просто патриотическая литература, то издатель никаких НДС не платит. Человек печатает книгу, а значит, он печатает деньги. Это выгодно!», - говорит Юрий Рыбчинский.

Также действует закон, еще при Ельцине принятый, о меценатстве по кинематографу, продолжает он.

«И поэтому, если там 100 или 120 фильмов снимается в России, то, минимум - за деньги частных лиц. Это выгодно. У нас, если человек даст деньги, то на него накладывают двойное налогообложение. А так списывается: ты дал на свою культуру, на свой кинематограф! В Украине такого закона до сих пор нет. Болтать просто о любви к языку, к культуре и ничего не делать для этого, а делать только для своего кармана – это, к сожалению, присуще тем украинцам, которые попадают во власть. А вообще этот термин «сшивать» - это надо разобраться, насколько мы «расшитые», - констатирует поэт.

Напомним, Юрий Рыбчинский рассказал, что делать Украине в нынешнем конфликте с РФ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Рыбчинский спрогнозировал возможное развитие событий третьей мировой войны.