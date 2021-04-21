Поет і драматург, Герой України Юрій Рибчинський розповів про сценарії можливого розвитку подій третьої світової війни. «Можна сказати, що третя світова війна вже давно почалася», - заявив він у програмі свого сина, журналіста Євгена Рибчинського «Десять розмов з батьком».

«Спочатку йшла холодна війна між комуністичним і західним світами. Зник СРСР як представник комуністичного руху. Але залишився Китай, який за допомогою Сполучених Штатів досяг такого рівня розвитку економіки, що в кожній країні світу більшість речей, які ми купуємо, це made in Сhina», - каже поет.

Із Радянським Союзом з його недолугою економікою під час холодної війни боротися було дуже просто: різниця між економіками і рівнем життя західного світу і Радянського Союзу була дуже велика. А тут ніхто не чекав, що комуністичний режим в одній країні, використовуючи всі надбання західного світу, може досягнути такого рівня.

«Коли зник Радянський Союз, на другому етапі холодної війни навіть без СРСР світ отримав більш потужного гравця. Згадаймо всі речі, які казав Трамп: ембарго, накладання економічних санкцій на Китай. Поки він це говорив, китайці, на відміну від європейців, не захотіли чекати, поки Америка знищить їхню економіку. Вони зробили постріл цією пандемією, і таким чином третя світова війна продовжується», - каже Юрій Рибчинський.

Він прогнозує: «Якщо Китай виграє цю війну, він почне поглинати частину Росії. Причому без всякої війни. Російська економіка йде на спад. Через деякий час людство перестане користуватися нафтою. А якщо зникне потреба світу в газі й нафті, Росія стане країною-аутсайдером. Китай, починаючи з Далекого Сходу й Сибіру, почне поглинати Росію. Таким чином може збутися пророцтво: «Росія одного дня прокинеться в Китаї». Я до цього додам: «Якщо прокинеться», - резюмує Юрій Рибчинський.

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