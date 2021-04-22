Гібридній війні РФ з Україною вже сім років, а спільний кордон між державами – це 2 тисячі кілометрів. Вигоди від цієї ситуації має лише Росія. У програмі Євгена Рибчинського «Десять розмов з батьком» Юрій Рибчинський, поет і Герой України розповів, які дії української влади можуть покращити становище держави.

Якщо поглянути на історію, то досвід життя українців спільно із росіянами набагато менший, аніж із європейцями. Євген Рибчинський нагадує про давні та довгі зв’язки з поляками та литовцями. Натомість гість програми відкидає можливість такого розвитку подій. «В нових умовах використовувати старі матриці – це йти на поразку», - стверджує Юрій Рибчинський і додає, що про ці старі матриці, по суті, не знає практично все населення.

Поет зі свого боку пропонує шукати союзника за океаном, адже іншого варіанту для України з її геополітичним становищем у сучасному світі не бачить. Мовляв, лише США бажають Україні бути в фарватері. «В Америки не може бути і немає якихось негативних намірів щодо України», - каже він. Рибчинський переконаний, що Сполучені Штати, наприклад, не збираються купувати українські заводи та чорнозем.

Щодо відносин із Російською Федерацією, то ситуація складна з огляду на те, що часто слова не відповідають дійсності. Так, Рибчинський звинувачує колишнього президента України в тому, що він не оголошував війни, хоч вона й була. «Росія у нас відірвала одну руку й одну ногу. Образно кажучи, Крим – це нога, а рука – Донбас», - метафоризує поет. Він також висловлює побоювання щодо подальшого відривання частин тіла держави – західної України, Закарпаття або ж й узагалі голови.

Про майбутнє Криму, вважає Юрій Рибчинський, також можна говорити багато. Він не робить точних прогнозів, але припускає і повернення півострова, і його остаточне відділення та оформлення в окрему державу взагалі. «Для мене найголовніше, щоб ця територія не була російською. Не обов’язково, щоб вона була українською», - підсумовує він.

Нагадуємо, Рибчинський заявив, що Україні потрібно змінювати модель держави та відроджувати військову промисловість .