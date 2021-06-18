В программе Сергея Дойко «Личность» архитектор и художник Алексей Степанов рассказал, будет ли в Украине свой Диснейленд.

По словам Степанова, идея построить в Украине Диснейленд не только вполне возможна, но и, вероятно, скоро воплотится. Он признается, что уже лично помогает работать над этой концепцией.

«Подвижки в этом направлении есть. Нужно создать особую, ни на что не похожую страну, в которую дети попадают на один день. Диснейленд может привлечь туристов, но строить его нужно для своих», - рассуждает архитектор.

В то же время он предупреждает, что требуется разрешение на строительство Диснейленда, а для него - соответствие многим критериям. Тем не менее, сам Степанов не видит в этом большой проблемы. Он лишь отмечает, что комплекс нужно строить прежде всего под использование и необходимо позаботиться о его удобстве и безопасности.

Также эксперт заявляет о своей готовности работать над созданием украинского Диснейленда. «Если мне поручат построить Диснейленд в нашей стране, то он будет лучше, чем в Париже и в Токио», - утверждает Степанов. Он отмечает, что уже имеет определенный опыт и поэтому уверен в своих силах создать успешный и комфортный парк. Как отмечает архитектор, в этом вопросе самое главное всегда поддерживать связь с посетителями парка.

«Украинский Диснейленд нужно строить в самом городе или поблизости от него – у нас транспортные развязки не такие хорошие, как в развитых странах», - рассуждает он. В то же время Степанов утверждает, что уже нашел несколько удобных для Диснейленда мест возле Киева.

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