В Україні дуже багато часто зводиться до мовного питання. А як з ним йдуть справи в західному світі? Про це у програмі Сергія Дойка «Особистість» розповідає архітектор і художник Олексій Степанов.

«У США багато різних говірок, але там на цю різницю ніхто абсолютно не звертає уваги. Там мовне питання нікого не хвилює. Крім того, в Україні дуже велика різниця між академічною мовою і просторіччям. Але в Сполучених Штатах і це не має особливого значення. Схожим чином справа йде і в Європі. Наприклад, в Брюсселі говорять і фламандською, і валлонською, і німецькою, та й англійська мова чутна - все-таки столиця Європи. Коли їдеш в метро, ​​навіть не зовсім зрозуміло, якою саме мовою говорять навколо. І ніхто з цього проблеми не робить», - зазначає гість програми.

За його словами, там головне - щоб люди розуміли один одного, неважливо, якою мовою.

«Раніше з цим були проблеми, але зараз їх вже немає. Немає їх і в усьому цивілізованому світі, там панує мультикультуралізм. Чому б і Україні не взяти приклад з цього світу? Сам я вважаю, що головна проблема України - зовсім не мовне питання, а корупція», - каже Олексій Степанов.

Раніше, як повідомляє Politeka, публіцист Євген Дикий заявив, що в більшості випадків те, що написано російською мовою, незалежно від волі автора несе в собі вороже зерно .