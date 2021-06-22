Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, какой будет религия будущего.

По его мнению, люди становятся полирелигиозными.

«На данный момент очень многие, тем более из нового поколения, ищут ответы на вопросы о смысле жизни и обустройстве мира. Но эти ответы люди находят не в одной какой-то конфессии и религии. И даже тем более молодежь не особо разбирается, это Киевского патриархата или это Московского патриархата. Главное – прийти, помолиться на понятном языке, а не Бог знает какими словесами восхвалять Отца небесного», - говорит футуролог.

Толкачев отмечает, что люди ищут ответы на свои вопросы в разных религиях мира.

«Люди ищут одновременно и находят, совмещая в своем сознании, в вере внутренней душевной, и ответы и из христианства, и из ислама, и из Агни-йоги… Пока что это не оформлено в какую-то новую религию», - сказал он.

Эксперт напомнил, что философ Елена Блаватская пыталась дать системный ответ на вопрос о том, как устроен мир.

«Видите ли, любое слово сказанное становится сразу ложью. Вот так вот истина, даже если она и есть где-то в нашей душе, как только она начинает институционализироваться в церковь с иерархией, должностями, уровнями… Все начинает немножко извращаться и менять свою направленность в управление людьми», - утверждает Толкачев.

Также он рассказал о своем отношении к эзотерике.

«Эзотерика пока что является совершенно спорным направлением… Хотя, вы знаете, с другой стороны, наука ведь тоже довольно спорное направление. Потому что многие постулаты квантовой механики отрицают ньютоновскую концепцию. И как это склеить – непонятно. И есть определенные ученые, которые верят одним научным постулатам, есть те, которые верят другим постулатам. Как физики могут спорить по поводу чего-то очевидного? Вы же можете это пощупать, посмотреть… Нет, все равно спорят», - подчеркнул философ.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев заявил, что украинцам нужно принять свои травмы и исцелиться.

Также Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, появятся ли новые лица в политике.