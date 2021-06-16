У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» футуролог Олексій Толкачов розповів, чому патріотично налаштовані українці виступають різко проти прийняття спадку всієї Русі.

Гість програми стверджує, що світ в принципі не зацікавлений у сильній Україні. На його думку, держава має шанс розвинутися лише в умовах світової кризи. У приклад Толкачов наводить пандемію коронавірусу, коли кожна країна намагалася вирішити свої проблеми.

«Тоді в Україні можна було дуже добре рвонути вперед, але ми виявилися до цього не готові. Крім того, потрібно розуміти: українська націоналістична аудиторія дуже сильно травмована історичним болем. А коли щось болить, людина може лише кричати та бити у відповідь», - міркує футуролог.

Натомість, каже він, біль необхідно усвідомити, а ситуацію – переосмислити, інакше всі наші дії лише посилюватимуть ворога. Водночас Толкачов пояснює, що для цього українцям не вистачає певного рівня свідомості. А відтак, переконаний він, необхідна відповідна психологічна допомога, що допоможе подолати комплекси і травми народу.

Толкачов зазначає, що комплексом неповноцінності уражені всі – і українці, і росіяни – ще з часів Київської Русі, яка значно програвала Візантії. «Але у нас пішли шляхом синдрому жертви, а в РФ це компенсують манією величі. Але ж якби українці зцілилися від цього і запропонували проєкт, заснований на цінностях - вони могли б повести за собою не тільки Росію, але, можливо, і всю Східну Європу», - стверджує футуролог.

Нагадуємо, Толкачов розповів, що це Україна розвалила Радянський Союз.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов припустив, яке майбутнє чекає українські партії в найближчі 5 років.