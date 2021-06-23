В Украине катастрофически не хватает инженеров, токарей и сварщиков. Об этом рассказал футуролог и руководитель проекта по трудоустройству Алексей Толкачев журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Если вы хотите иметь профессию и обеспеченное будущее – становитесь сварщиком. В Европе сварщиком сейчас можно зарабатывать 1500-2000 евро в месяц, а в Украине 1500 евро, если вы будете хорошим квалифицированным сварщиком, потому что у нас не хватает людей такой профессии», - подчеркнул он.

Толкачев считает, что не много людей сейчас в Киеве могут зарабатывать по 1500 евро в месяц, потому что большинство юристов работают за 10-12 тысяч гривен в месяц, а сварщики сейчас зарабатывают больше, чем юристы. Те предприятия, которые сейчас выживают, сказал он, перепрофилируются в новые производства и им нужны рабочие.

«А цены на услуги сварщиков будут со временем стоить еще дороже, потому что золотых рук остается мало, квалифицированных специалистов в Украине становится все меньше, а многие из них выехали за рубеж. Где-то лет десять назад я в ужасе хватался за голову и предполагал, что у нас будет не просто кризис на рынке труда, а крах инфраструктуры, потому что не останется обслуживающего персонала», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Толкачева, который заявил, что люди становятся полирелигиозными.

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