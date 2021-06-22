Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповів, якою буде релігія майбутнього.

На його думку, люди стають полірелігійними.

«На даний момент дуже багато людей, тим більше з нового покоління, шукають відповіді на питання про сенс життя і влаштування світу. Але ці відповіді люди знаходять не в одній якійсь конфесії та релігії. І навіть тим більше молодь не особливо розбирається, це Київського патріархату або це Московського патріархату. Головне – прийти, помолитися на зрозумілій мові, а не Бог знає якими словесами вихваляти Отця небесного», - каже футуролог.

Толкачов зазначає, що люди шукають відповіді на свої питання в різних релігіях світу.

«Люди шукають одночасно і знаходять, поєднуючи в своїй свідомості, у вірі внутрішній душевній, і відповіді і з християнства, і з ісламу, і з Агні-йоги... Поки що це не оформлено в якусь нову релігію», - сказав він.

Експерт нагадав, що філософ Олена Блаватська намагалася дати системну відповідь на питання про те, як влаштований світ.

«Річ у тім, що будь-яке слово сказане стає відразу брехнею. Ось так ось істина, навіть якщо вона і є десь в нашій душі, як тільки вона починає інституціоналізуватися до церкви з ієрархією, посадами, рівнями... Все починає трошки перекручуватися і міняти свою спрямованість в управління людьми», - стверджує Толкачов.

Також він розповів про своє ставлення до езотерики.

«Езотерика поки що є абсолютно спірним напрямком... Хоча, ви знаєте, з іншого боку, наука ж теж досить спірний напрямок. Тому що багато постулатів квантової механіки заперечують ньютонівську концепцію. І як це склеїти – незрозуміло. І є певні вчені, які вірять одним науковим постулатам, є ті, які вірять іншим постулатам. Як фізики можуть сперечатися з приводу чогось очевидного? Ви ж можете це помацати, подивитися... Ні, все одно сперечаються», - підкреслив філософ.

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