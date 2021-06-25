В программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев заявил, что мировой геополитике нужна четкая цель, а потом уже можно будет говорить о будущем.

Эксперт отмечает, что сегодня мир стоит уже максимально близко к космосу, к его освоению. Но это со своей стороны, объясняет он, требует окончательного прекращения любых геополитических конфликтов на Земле.

«Поэтому то, что мы наблюдаем за последние несколько лет – это те линии разлома, которые накапливались годами, а иногда десятилетиями, но не решались», - отмечает Бизяева.

По мнению политолога, эта ситуация сложилась из-за принципов политиков старой формации: или ты уничтожишь ближних, или тебя уничтожат дальние - сегодня такие установки мешают мировому прогрессу. По его словам, те глобальные мировые элиты, что конкурировали между собой на протяжении последних 50 лет, теперь не знают, что делать дальше. «Уступить место новому или до последнего цепляться за старое, пока идет такая борьба», - констатирует Бизяев.

Попутно он рассказывает о новом довольно выгодном проекте европейских элит: они планируют создать общий рынок, что будет простираться от Владивостока до Лиссабона. «Но я так же понимаю, что категорически против этого будут как минимум США и Великобритания, а в перспективе и Япония», - рассуждает эксперт.

Напоминаем, Бизяев прокомментировал инцидент с британским эсминцем.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал об инциденте с Defender как о способе серьезно напугать Европу.



