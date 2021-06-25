Свою думку про інцидент з британським есмінцем висловив політолог Руслан Бізяєв на проєкті «Розвилка» журналістці Любові Завальнюк у студії Руслана Бізяєва.

«Цим інцидентом, з моєї точки зору, дуже сильно налякали Європу. На сьогодні пройшла інформація, що Макрон і Меркель збираються запросити Путіна на найближчий саміт ЄС. Це фактично буде означати закінчення епохи глобального протистояння між Європою і Росією, яку ми спостерігали після подій 2014 року в Україні, пов'язаних з Кримом і Донбасом», - сказав він.

Бізяєв вважає, що це та сама спіраль перезавантаження, про яку говорили на останньому саміті ЄС і вона починає застосовуватися на практиці. Природно, у Британії трохи інша позиція, впевнений він, а саме – це ослаблена та роз’єднана Європа.

«Буквально вчора пройшла інформація, що британцям сказали визначитися з громадянством тим громадянам ЄС, які перебувають на території Великобританії. З іншого боку, і Росія зараз не проти скористатися ситуацією для того, щоб позиція Парижа і Берліна була більш лояльна і зрозуміла для Москви», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що якихось яскравих досягнень у Антикорупційного суду, НАЗК, САП немає.

Також раніше Бізяєв розповідав, що про інцидент з Defender як про спосіб серйозно налякати Європу: «Там питання не в військовому конфлікті».