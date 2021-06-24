Політаналітик Руслан Бізяєв розглядає інцидент із британським есмінцем Defender у Чорному морі з точки зору подвійної гри Росії та Великобританії. Про це він розповів у прямому ефірі Знай 24.

«Це спосіб створити штучні умови. Я думаю, що, швидше за все, Defender посилали удвох. На мій суб'єктивний погляд, завдання всього цього процесу – дуже серйозно налякати Європу. Тому що ми розуміємо, що Британія і Росія – це ядерні держави, і конфлікт між ними – це не друга іракська війна і не Югославія. Там питання не в військовому конфлікті. Скажіть, будь ласка, якщо йдуть спільні британо-російські проєкти, в тому числі в галузі економіки. Наприклад, AstraZeneca виробляє свої вакцини в Росії. Ну, це ж не про війну», - говорить експерт.

Ведуча озвучила питання від глядачів: «Якщо британський есмінець пройде через Керченську протоку до наших баз в Азовському морі, та ще й у супроводі наших кораблів, це ще більше погіршить наші проблеми?».

«Так. Якщо тодішній керченський інцидент – це, все-таки, не такий рівень бойової присутності. Сучасний есмінець – це корабель, який може вирішувати масу питань. Це і нанесення удару по наземних цілях, це і зона ППО, і протичовнові можливості, і так далі. Дійсно, це буде гостра фаза конфлікту. Якщо Росія його пропускає – все. Питання, чий Крим, більше не стоїть. Можна заводити будь-які кораблі, які пройдуть через Босфор і Дарданелли. А якщо не пропустить, тоді постане питання: хлопці, а що ж ви робили тоді?», - міркує Бізяєв.

Це дуже тонка грань, говорить він.

«Британці – доки в моделюванні такого роду ситуацій. Давайте подібне порівняємо з подібним. На Фолклендські (Мальвінські) острови раптом заходить аргентинський фрегат. Що з ним буде? Дуже все спірно, дуже все тонко», - робить висновок він.

Нагадаємо, "Вогонь" РФ по британському есмінцю: BBC показало відео зсередини корабля.

Також Politeka повідомляла, що військові РФ обстріляли британський есмінець у Чорному морі.