Из-за созданного Кабмином долгового кризиса в зеленой энергетике уже пострадало 4 иностранных инвестора и после введения акцизного сбора на производство экологичной энергии может пострадать еще больше

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

«Кабинет министров не может или не хочет остановить кризис в энергетике. Тем временем многомиллиардные долги по "зеленому" тарифу и, собственно, его снижение год назад заставили многих инвесторов задуматься о приостановке проектов в Украине. Другие же пошли еще дальше, обратившись в украинские суды и международные арбитражи, чтобы взыскать задолженность с государства и получить компенсацию за нарушения при сокращении "зеленых" тарифов», - пишет издание.

Согласно материалам издания, в понимании "зеленого" бизнеса государство не то, что не хочет решать кризис в отрасли, а само время от времени его усугубляет.

“Госпредприятие "Гарантированный покупатель" все еще должно компаниям почти 18 млрд гривен, не погашенные с прошлого года. Но и в этом году ситуация ненамного лучше – каждый месяц производителям "зеленой" электроэнергии не доплачивают по меньшей мере 7%», - уточняет автор.

При этом отмечается, что вдобавок Кабинет министров предложил Верховной раде ввести акцизный сбор в размере 3,2% на э/э, произведенную ВИЭ.

«Инвесторы называют идею об акцизном сборе ничем иным, как скрытым ретроспективным снижением "зеленых" тарифов со стороны государства. Не говоря о том, что годом ранее бизнес уже согласился на снижение тарифа, так и не дождавшись от правительства обещанного возврата долга», - поясняется в статье.

По информации издания, из-за таких действий правительства уже пострадало 4 иностранных инвестора:

Норвежская Scatec Solar, которая владеет в Украине 6-ю солнечными электростанциями в условиях кризиса и вероятного введения акциза потеряла в стоимости 10%.

2. Компания VR Capital американца Ричарда Дейтса (576 МВт мощностей СЭС и ВЭС в Украине) вообще решила заморозить свои четыре перспективных проекта из-за возможного введения акцизного сбора, если законопроект с данной нормой будет поддержан в парламенте.

3. Литовская Modus Energy первой обратилась в международный арбитраж против государства Украина. Инвесторы требуют от Украины 11,5 млн евро недоплат, сформировавшихся из-за, по их мнению, ретроспективного снижения расценок на э/э.

4. Канадская TIU Canada еще в начале прошлого года столкнулась с тем, что одну из их СЭС вблизи Никополя отключили. Загвоздка в том, что эта станция подключена к электросетям через мощности Никопольского завода ферросплавов, который находится в орбите интересов олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.