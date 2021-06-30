Можно ли говорить о том, что футбол Лобановского был по уставу Лобановского? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает Заслуженный журналист Украины, сценарист, режиссер Семён Случевский.

«Не совсем. Во-первых, надо понимать диалектику самого роста Лобановского как футбольного человека. На чем вырисовался конфликт между Масловым-тренером и Лобановским-футболистом? Лобановский как футболист был очень талантливый и недооцененный. Дело не только в «сухом листе», как он подавал головой. Дело было в его технике. Его тренер, а я тоже имел счастье у него заниматься – Михаил Корсунский, первый детский тренер в Украинской ССР, Заслуженный тренер СССР. Корсунский пророчил ему большое будущее», - рассказывает он.

Характеризуя тогда еще начинающего футболиста Валерия Лобановского, Случевский вспоминает: «Лобановский был технарь, это при росте 187 см, у него был относительно маленький размер ноги – 40. И он на пятачке такое вытворял, такой «полотер» был! Меня часто спрашивают: а почему же он не играл за сборную СССР? Всего две игры. Ну, не повезло. Потому что в это время играл Миша Месхи, великий Михаил Месхи, кудесник мяча. В Грузии его никогда не называли Михаилом, а с любовью: Миша».

Так же как не повезло на правом фланге Базилевичу, потому что там были два великих правых крайка: Слава Метревели и Игорь Численко по кличке «Число».

«А ведь Лобановский начинал центральным нападающим. Просто им с Каневским было тесно, и Соловьев его перевел, и тот сопротивлялся. Но потом уже не раз и не два Лобановский говорил: первый, кого бы он, тренер Лобановский вывел из команды – это Борис Каневский. Потому что он был строптивый, все время требовал от тренеров: «Объясните мне, я так не считаю» и так далее», - отмечает Случевский.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.