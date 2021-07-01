Во время эфира одного из украинских телеканалов состоялся языковой скандал. «Слуга народа» Людмила Марченко неодобрительно высказалась о языке, на котором говорил экономист Юрий Атаманюк. Эксперт ответил и начался спор, фрагмент которой можно посмотреть в его блоге.

Атаманюк говорил в эфире на русском языке, что не понравилось Марченко, поэтому она заявила: «Еще бы на украинском языке, тогда вообще было бы хорошо». Экономист ответил, что депутат не имеет права указывать ему на язык, которым нужно говорить, и, к тому же, ей самой стоит лучше подучить украинский. Кроме этого, эксперт считает депутата Марченко недостаточно компетентной в теме обсуждения.

«Я говорю на родном языке и это право закреплено в Конституции», - подчеркнул Атаманюк. Тем не менее, после замечания Марченко он начал говорить на украинском, чтобы продемонстрировать свои знания и принципы.

Зато сама депутат, как заявил экономист, владеет украинским недостаточно хорошо, чтобы делать ему замечания. «Вы как народный депутат только что пытались нарушить мое конституционное право думать и говорить на русском языке», - возмутился он и добавил, что это касается не лично его, но и половины русскоязычного населения Украины.

В конце концов ведущий прекратил этот спор, не предоставив преимущество никому. Он подчеркнул, что согласно Конституции граждане могут выбирать любой язык общения, но неправильно делать такие комментарии и замечания по этому поводу.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что судьба Украины принадлежит не ей, а более сильным государствам.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов.