Махинации с ценами на электрическую энергию со стороны трейдеров угрожают банкротством государственным энергетическим компаниям.

Об этом заявил директор по энерготрейдингу ПАО «Центрэнерго» Владимир Галущак.

«В итоге производители (в первую очередь государственные «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Центрэнерго») вынуждены были идти на убытки, потому что коль не продать электроэнергию хотя бы на ВСР, то она попадет на балансирующий рынок, где дисконт достигал 80%. Иными словами, товар госпредприятий - основных поставщиков на РСВ – торговался ниже цены самой дешевой электроэнергии, атомной. А это прямая дорога к банкротству», - сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на заявление Галущака.

Он подчеркнул, что спекуляции частных трейдеров, называемые «торговлей воздухом», заключались в массовой продаже несуществующих объемов электроэнергии, что и привело к обвалу рынка.

«К сожалению, для этого были основания. Ведь по Правилам рынка НКРЭКУ трейдеры могут продавать электроэнергию на РСВ, не заботясь законтрактованными объемами, а затем выкупать эти объемы на «внутрисуточном рынке» (ВСР, электроэнергия продается за два часа до поставки - Ред.). Выкупать с дисконтом, зарабатывая на разнице», - отметил Галущак.

Топ-менеджер «Центрэнерго» указал, что махинации трейдеров играют на руку лоббистам импорта электроэнергии из России и Беларуси.

«1 октября истекает срок введенного в мае эмбарго на закупку Украиной электроэнергии в России и Беларуси. И если не урегулировать ценовую политику на рынке, то профицит электроэнергии, вызванный, в частности, недобросовестными трейдерами, может обернуться дефицитом, что даст на руки сторонникам ее импорта из подсанкционных государств дополнительные козыри», - подытожил Владимир Галущак.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.