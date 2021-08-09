На популярном украинском курорте медуз с пляжей вывозят прицепами
Об этом сообщает Telegram-канал “ХС Харьков”.
В Кирилловке Запорожской области медуз на пляжах очень много. Их даже начали вывозить прицепами.
“А вот так расчищают пляж от медуз в Кирилловке”, - говорится в сообщении.
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К слову, в Черном море снова были замечены крупные морские обитатели – корнероты.
Их заметили отдыхающие на пляже в Лузановке.
«Огромные медузы корнероты опять замечены на пляжах в Одессе. Отдыхающие, будь осторожны, они жалят щупальцами и оставляют ожоги», - написала туристка, которая сейчас отдыхает в Одессе.
Прикосновение к щупальцам этих существ вызывает зуд, раздражение, след на теле в виде ожога.
Особенно опасны ожоги глаз, хотя смертельной опасности медузы не представляют.
Напомним, Днепр кишит медузами, аномалия разгадана: "Когда жалят - впрыскивают..."
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