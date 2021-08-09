Вот это да!

На популярном украинском курорте медуз с пляжей вывозят прицепами

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС Харьков”.

В Кирилловке Запорожской области медуз на пляжах очень много. Их даже начали вывозить прицепами.

“А вот так расчищают пляж от медуз в Кирилловке”, - говорится в сообщении.

К слову, в Черном море снова были замечены крупные морские обитатели – корнероты.

Их заметили отдыхающие на пляже в Лузановке.

«Огромные медузы корнероты опять замечены на пляжах в Одессе. Отдыхающие, будь осторожны, они жалят щупальцами и оставляют ожоги», - написала туристка, которая сейчас отдыхает в Одессе.

Прикосновение к щупальцам этих существ вызывает зуд, раздражение, след на теле в виде ожога.

Особенно опасны ожоги глаз, хотя смертельной опасности медузы не представляют.

Напомним, Днепр кишит медузами, аномалия разгадана: "Когда жалят - впрыскивают..."

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