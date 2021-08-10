Православные сегодня празднуют важный праздник
11 августа украинцы отмечают один из трех праздников, посвященных Николаю Чудотворцу. По народному календарю 11 августа отмечается Калинник.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Николая Чудотворца всегда особо почитали на Руси. Этот святой — заступник обиженных и угнетенных, защитник путников и детей. Николай с юности был усерден в вере, отличался набожностью и твердостью в борьбе с языческими пережитками.
Святитель заслужил славу бессребреника, он помогал простым людям, чем мог. Молитва его была настолько сильна, что, согласно христианским источникам, усмиряла бурю и даже воскрешала мертвых.
Николай много путешествовал, в основном по морю, поэтому считается покровителем моряков и вообще всех путников. Кроме того, за дар исцеления к нему обращаются в болезни, прося избавления от хвори.
Что нельзя делать на Николая Чудотворца?
Особых запретов, связанных с этим праздником нет. Как и в другие церковные праздники, в Рождество Святителя Николая нельзя совершать оккультные и магические обряды, ссориться с близкими, конфликтовать, завидовать и осуждать кого-то. Также не следует увлекаться алкоголем.
Нельзя рукодельничать – заниматься шитьем, вязанием или вышиванием. Кроме того, стирку, если она была намечена на сегодня, лучше перенести на другой день. День Рождества святителя Николая следует провести в любви и согласии, не ссориться, не ругаться и не злиться.
О чем молиться Николаю Чудотворцу
Николаю Чудотворцу принято молиться о странниках, спасении от голода, о счастливом замужестве дочерей. Еще при жизни он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Святителю можно молиться о помощи в любых трудных ситуациях.
Приметы на Николая Чудотворца
Так как праздник приходится на конец лета, большинство примет связано с предстоящей осенью:
- Много ягод и орехов — к холодной зиме.
- Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.
- Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.
- На Калинов день тепло — к сухой и теплой осени.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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