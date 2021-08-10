Украинцы могут остаться без выплат после выхода на пенсию
По словам Министра социальной политики Марины Лазебной, под угрозой находится пол миллиона человек, пишет "Главком".
Дело в том, что неофициально трудоустроенные украинцы по достижении пенсионного возраста не смогут претендовать на пенсию, поскольку не будут иметь обязательных 15 лет стажа.
Лазебная отметила, что если в срочном порядке не изменить некоторые законодательные нормы, то 500 тысяч украинцев останутся без пенсии.
Кроме того, проблемой также является недобор стажа из-за неполной занятости. Такой вид трудоустройства довольно популярный в Украине, но в итоге рабочие недополучают стаж и также рискуют остаться без выплат.
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Стоит отметить, что для выхода на пенсию в Украине нужно выполнить два условия: достичь определенного возраста и иметь определенный страховой стаж.
По состоянию на 2021 год требуемый страховой стаж составляет 28 лет.
Чтобы докупить недостающие годы стажа, необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.
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