Украинцы могут остаться без выплат после выхода на пенсию

По словам Министра социальной политики Марины Лазебной, под угрозой находится пол миллиона человек, пишет "Главком".



Дело в том, что неофициально трудоустроенные украинцы по достижении пенсионного возраста не смогут претендовать на пенсию, поскольку не будут иметь обязательных 15 лет стажа.

Лазебная отметила, что если в срочном порядке не изменить некоторые законодательные нормы, то 500 тысяч украинцев останутся без пенсии.

Кроме того, проблемой также является недобор стажа из-за неполной занятости. Такой вид трудоустройства довольно популярный в Украине, но в итоге рабочие недополучают стаж и также рискуют остаться без выплат.

Стоит отметить, что для выхода на пенсию в Украине нужно выполнить два условия: достичь определенного возраста и иметь определенный страховой стаж.

По состоянию на 2021 год требуемый страховой стаж составляет 28 лет.

Чтобы докупить недостающие годы стажа, необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.



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