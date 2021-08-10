Компания «ДТЭК Энерго» начала импорт угля из Польши и Казахстана, также проводит переговоры о поставках из США
Об этом говорится в сообщении компании.
"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы, фактически, уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судебных партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время», - отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.
Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.
«В приоритете «ДТЭК Энерго», как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже не смотря на кризисные условия, которые сложилась на рынке электроэнергии», - подчеркнули в компании.
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Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики.
Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета. Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля за сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – «ДТЭК Энерго»).