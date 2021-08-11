12 августа 2021 - какой в этот день праздник, приметы и что категорически нельзя делать

Православная церковь 12 августа чтит память святых апостолов от семидесяти Силуана и Силу (Силоса), а также святого Иоанна Воина.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Святые Сила и Силуана - апостолы, которые были учениками святого Павла. Они пытались помогать Павлу во всех делах. Так, с проповедями апостолы посетили Киликию, Сирию, Филиппы и Македонию. В Коринфе Сила был рукоположен в статус епископа. В течение жизни он совершил множество добрых дел и чудес. А Силуан долгие годы странствовал пока не стал учеником апостола Павла, который рукоположил его в статус епископа Солунского.

Также православные чтят память Святого мученика Иоанна Воина, который служил в императорском войске Юлиана Отступника. Его вместе с другими воинами отправили преследовать и убивать христиан. Однако он отказался и за это его наказали. После пыток он долго сидел в тюрьме, а когда вышел вел очень праведную жизнь. За это его признали святым.

Что нельзя делать 12 августа и традиции этого дня

Согласно народным приметам, 12 августа следовало много поработать, чтобы в другие дни чувствовать себя здоровым. Основную работу брали на себя мужчины, а женщины проводили обряды,чтобы придать близким больше сил.

Запрещено 12 августа игнорировать мольбы о помощи. Если нет возможности помочь физически, необходимо оказать моральную поддержку, но ни в коем случае не смеяться и не злорадствовать. В противном случае очень скоро судьба нанесет серьезный удар.

Все бьюти-процедуры, связанные с режущими предметами, необходимо перенести на другой день. Иначе можно навредить своему здоровью и красоте.

Если 12 августа забить желудок, впоследствии карманы будут пустыми. Так говорили в народе и старались в этот день непереедать.

Приметы 12 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ненастье и сильный ветер - ждите затяжных дождей;

- прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, осадки не предусматриваются.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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