Эту дату в народе называют Евдокимов день
Православная церковь 13 августа чтит память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи. Другие названия праздника: «Евдоким», «Евдокимово заговенье».
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.
История Евдокима
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Родился он в семье достаточно зажиточной, но при этом родители Евдокима были очень верующими. В юности он решает дать обет безбрачия и избегает общения с женщинами настолько, что старается не смотреть на них. Разговоры вел только с матерью.
Добродетельную жизнь Евдокима оценил император, и назначил Евдокима правителем на территории Харсианской области. Нужно сказать, что сам Евдоким свои обязанности выполнял добросовестно, пытался управлять людьми справедливо, заботился о вдовах и сиротах, становился на защиту обиженных.
Согласно преданию, непорочная жизнь Евдокима было угодна Богу, и тот позвал его на небеса в возрасте 33 лет. После смерти от тела Евдокима начали исцеляться больные.
Что нельзя делать в этот день
Это день, когда насылают самые страшные порчи. Не ссорьтесь ни с кем, не подбирайте вещи, не берите ничего у незнакомцев и не давайте ничего из своего дома. Особенно осторожны будьте на перекрестках. От сглаза даже лучше надеть красную шерстяную нить.
Нельзя отказывать в помощи и забывать близких. Им, наоборот, стоит помочь, а такая забота затем вернётся вам вдвойне.
Нельзя ругаться с родными, срываться на них, выплескивать негативные эмоции. Это может привести к печальным последствиям.
Главные приметы этого дня
- Если паутина полетела — солнечная погода продержится еще долго.
- Пчелы в поле летят — будет хорошая погода.
- Сильный ветер в Евдокима день предвещает снежную зиму.
- Туман утром быстро рассеивается — к ясной погоде.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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