Эксперты заявили, что услуги интернета и телевидения в Украине могут подорожать на 10 - 30%.

Об этом сообщает UBR.

Среди факторов, которые могут привести к резкому увеличению цены эксперты называют загруженность сетей, споры провайдеров с представителями ОСМД, расходы на авторские права за контент, рост зарплат персонала.

При этом, некоторые эксперты основной причиной подорожания назвали именно возрастание расходов на контент. Поскольку провайдеры интернета также предоставляют услугу доступа к телевидению, они вынуждены делать дополнительные отчисления за каждого своего клиента. Эти платежи поступают на счет Коалиции аудиовизуальных и музыкальных прав.

По мнению представителей рынка, повышение тарифов может произойти зимой или осенью. Маловероятным эксперты называют постепенный пересмотр тарифов. По их словам, повышение будет крупным и разовым, чтобы не вызвать поэтапную негативную реакцию у клиентов. Провайдеры предполагают, что собственники зарубежного и украинского контента поднимут цены на 15 – 20%.

К расходам компаний добавится и отчисление в КАМП, которое составляет от трех до пяти процентов. При таком прогнозе, в среднем за ТВ украинцы будут вынуждены платить на 20% больше. Участники рынка подчеркнули, что грядущее подорожание вызвано повышением себестоимости предоставляемых услуг, а не желанием заработать. Эксперты с сожалением заметили, что дополнительные деньги придется потратить на покрытие затрат, а не на развитие отрасли. Провайдеры также сообщили, что представители ОСМД произвольно устанавливают расценки на право получить доступ к инфраструктуре дома.

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