Олимпиец и нардеп Жан Беленюк объяснил, почему легкоатлетка Ярослава Магучих обнялась и сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Свои объяснения Беленюк дал в эфире телеканала «НАШ».

Жан Беленюк призвал прекратить травлю Ярославы Магучих. По его мнению, украинская делегация должна была предусмотреть возникновение подобных казусов и заранее продумать, какова будет официальная реакция на них. Беленюк подчеркнул, что спортсмены должны были заранее знать, чем они рискуют, если сделают подобную фотографию, но их никто не предупредил.

Нардеп назвал Ярославу Магучих героем и украинским патриотом, которая храбро боролась за медаль. Возникший скандал Беленюк описал, как травлю 19-летнего ребенка. По его мнению, Ярослава искренне обняла свою соперницу, испытав эйфорию олимпийского чемпиона. По мнению олимпийца, в таком состоянии человек настолько счастлив, что готов обнять любого, кто встретится на пути.

Напомним, что на Олимпийских играх, которые проходят в Токио, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзу. Представительница России Ласицкене за прыжки в высоту получила золотую медаль. Когда соревнования закончились, Ярослава и ее соперница обнялись, а Магучих обернула Ласицкене флагом Украины.

Справка:

Ярослава Магучих — легкоатлетка из Днепра, которая занимается прыжками в высоту. Она стала бронзовым призером Олимпиады 2020 года. На чемпионате мира 2019 года Магучих досталось «серебро». В 2021 году Ярослава завоевала звания чемпиона Украины и Европы.

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