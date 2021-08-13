Дабы защитить персональные данные, депутаты предлагают усилить идентификацию пользователей мобильной связи
Так, Комитет по вoпросам цифровой трансформации внес в Верховную Раду законопроект касательно изменений в Закон Украины "Об электронной коммуникации" в рамках противодействия серому импорту. Об этом говорится на страничке Комитета в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
Учитывая стремительное развитие цифровой экономики, персональные данные пользователей коммуникационных услуг оказались под угрозой. Уже сейчас многие пользуются Интернет-банкингом и получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывая товары и услуги онлайн. Из-за этого увеличивается риск попасться на удочку мошенникам.
В частности, авторы законопроекта уточняют, что в памяти современных телефоннов сейчас почти всегда хранятся персональные данные. Похищение телефона может принести серьезные проблемы касательно банковских счетов.
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В случае принятия законопроекта, владельцы сим-карт будут обязаны пройти идентификацию. Правда, учитывая, что большинство сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам из-за банковских услуг, то процесс будет чисто формальным.
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