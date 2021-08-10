Украинцы все чаще становятся жертвами мошенничества в супермаркетах

В сфере торговли есть как продуманные и годами наработанные уловки, которые применяются для того, чтобы покупатель приобрел именно тот товар, который нужно "сбагрить" магазину, так и схемы обмана, когда человека вводят в заблуждение или злоупотребляют его доверием в корыстных интересах.

Исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов рассказал о популярных схемах обмана в эфире программы "Сьогодні Ранок" на канале "Украина 24".

Украинцев обманывают прямо на кассе. Одним из самых популярных методов "развода" покупателей является то, что на кассе стоимость товара оказывается выше, чем заявленная на ценнике в торговом зале. Именно на этот обман чаще всего жалуются украинцы.

Эксперт говорит, что иногда случаются даже такие "уникальные" случаи, когда на весах выдается четкий стикер, а на кассе этот стикер автоматически пересчитывается и дает на 30% большую цену.

В такой ситуации лучше сразу вызвать администратора. Вам должны вернуть разницу - в супермаркетах на это есть специальная касса. Но если администратор не согласится этого сделать, то нужно вызывать полицию.

Самый простой лайфхак - фотографировать ценники, ведь иногда очень трудно вспомнить точную цену.

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