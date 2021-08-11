В Украине каждый гражданин, который не сможет объяснить, откуда он получил деньги на текущие расходы, заплатит подоходный налог в размере 18%.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на Данила Гетманцева, главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцев подтвердил, что в стране планируют ввести новую налоговую систему. Она предполагает введение «непрямого» метода контроля, который позволит налоговикам следить за тем, сколько тратят украинцы. Прежде представители органов контроля брали в расчет только те данные, которые им предоставлял работодатель определенного человека, либо он сам.

В соответствии с новой системой, если расходы налогоплательщика будут существенно отличаться от его официальных заработков, налоговики получат право запросить данные о происхождении дополнительных средств. Гетманцев рассказал, что 18% НДФЛ придется заплатить украинцу от той части расходов, которую он не сможет подтвердить доходами.

По его словам, сейчас проект находится на стадии разработки. Документом занимаются представители Министерства финансов. Как только эта работа завершиться, его в качестве законопроекта передадут в Верховную Раду.

Гетманцев назвал некорректным сравнение новой системы с «налогом на расходы». По его словам, если гражданин сможет подтвердить законное получение средств, ему не грозят дополнительные расходы. Еще одна возможность избежать наказания - налоговая амнистия. Ее решили проводить целый год, а старт запланировали на 1 сентября. Гетманцев указал, что в качестве подтверждения легальности средств можно использовать информацию о доходах, полученных на протяжении всей жизни.

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