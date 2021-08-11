В Украине каждый гражданин, который не сможет объяснить, откуда он получил деньги на текущие расходы, заплатит подоходный налог в размере 18%.
Об этом сообщает UBR со ссылкой на Данила Гетманцева, главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Гетманцев подтвердил, что в стране планируют ввести новую налоговую систему. Она предполагает введение «непрямого» метода контроля, который позволит налоговикам следить за тем, сколько тратят украинцы. Прежде представители органов контроля брали в расчет только те данные, которые им предоставлял работодатель определенного человека, либо он сам.
В соответствии с новой системой, если расходы налогоплательщика будут существенно отличаться от его официальных заработков, налоговики получат право запросить данные о происхождении дополнительных средств. Гетманцев рассказал, что 18% НДФЛ придется заплатить украинцу от той части расходов, которую он не сможет подтвердить доходами.
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По его словам, сейчас проект находится на стадии разработки. Документом занимаются представители Министерства финансов. Как только эта работа завершиться, его в качестве законопроекта передадут в Верховную Раду.
Гетманцев назвал некорректным сравнение новой системы с «налогом на расходы». По его словам, если гражданин сможет подтвердить законное получение средств, ему не грозят дополнительные расходы. Еще одна возможность избежать наказания - налоговая амнистия. Ее решили проводить целый год, а старт запланировали на 1 сентября. Гетманцев указал, что в качестве подтверждения легальности средств можно использовать информацию о доходах, полученных на протяжении всей жизни.
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