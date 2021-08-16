Узнайте о самом важном празднике, который отмечают 17 августа

17 августа в народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Это народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. Другие прозвища Авдотьи – Огуречница, Сеногнойка.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Популярные статьи сейчас

Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."

Знаменитый актер и комик не дожил до юбилея всего пару дней: первые подробности трагедии

Сотни отделений Приватбанка закрываются по всей Украине: в чем причина

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании: подробности

Экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык: "Наконец-то осуществилась твоя мечта"
Показать еще

Святая Евдокия проживала в IV веке. Однажды персидский царь Сапор взял ее в плен.

Находясь в заточении, римлянка проповедовала среди персидских женщин христианство, рассказывала им о Боге и вселяла в их души веру и надежду.

Когда об этом стало известно правителю, он велел долго мучить и истязать Евдокию. Однако святая мужественно выдержала все жестокие пытки, но в итоге все таки была обезглавлена.

Церковь, фото: скриншот You Tube

Что нельзя делать 17 августа

  • в этот день запрещено одолжать деньги. Считается, что это может негативно сказаться на вашем финансовом положении в будущем и в доме не будет материального благополучия;
  • также не стоит совершать крупные сделки, что-то продавать или покупать, так как есть высокий риск попасться на злые уловки и обман;
  • если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас, тогда ничего не продавайте в этот день;
  • запрещено выполнять ремонтные работы. Считается, что все будет насмарку. К тому же есть высокий риск получить травму или пораниться во время того, как выполняется подобная работа.

лето, весна, люди, погода

Народные приметы на 17 августа

Много росы — урожай льна будет плохим.

Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.

Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отличный.

Какая погода на Евдокию — таким и будет ноябрь.

Дождь 17 августа — примета к тому, что все неубранный сено сгниет.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.