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Узнайте о самом важном празднике, который отмечают 17 августа

17 августа в народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Это народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. Другие прозвища Авдотьи – Огуречница, Сеногнойка.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Святая Евдокия проживала в IV веке. Однажды персидский царь Сапор взял ее в плен.

Находясь в заточении, римлянка проповедовала среди персидских женщин христианство, рассказывала им о Боге и вселяла в их души веру и надежду.

Когда об этом стало известно правителю, он велел долго мучить и истязать Евдокию. Однако святая мужественно выдержала все жестокие пытки, но в итоге все таки была обезглавлена.

Что нельзя делать 17 августа

в этот день запрещено одолжать деньги. Считается, что это может негативно сказаться на вашем финансовом положении в будущем и в доме не будет материального благополучия;

также не стоит совершать крупные сделки, что-то продавать или покупать, так как есть высокий риск попасться на злые уловки и обман;

если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас, тогда ничего не продавайте в этот день;

запрещено выполнять ремонтные работы. Считается, что все будет насмарку. К тому же есть высокий риск получить травму или пораниться во время того, как выполняется подобная работа.

Народные приметы на 17 августа

Много росы — урожай льна будет плохим.

Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.

Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отличный.

Какая погода на Евдокию — таким и будет ноябрь.

Дождь 17 августа — примета к тому, что все неубранный сено сгниет.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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