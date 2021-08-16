Узнайте о самом важном празднике, который отмечают 17 августа
17 августа в народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Это народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. Другие прозвища Авдотьи – Огуречница, Сеногнойка.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Святая Евдокия проживала в IV веке. Однажды персидский царь Сапор взял ее в плен.
Находясь в заточении, римлянка проповедовала среди персидских женщин христианство, рассказывала им о Боге и вселяла в их души веру и надежду.
Когда об этом стало известно правителю, он велел долго мучить и истязать Евдокию. Однако святая мужественно выдержала все жестокие пытки, но в итоге все таки была обезглавлена.
Что нельзя делать 17 августа
- в этот день запрещено одолжать деньги. Считается, что это может негативно сказаться на вашем финансовом положении в будущем и в доме не будет материального благополучия;
- также не стоит совершать крупные сделки, что-то продавать или покупать, так как есть высокий риск попасться на злые уловки и обман;
- если не хотите, чтобы удача отвернулась от вас, тогда ничего не продавайте в этот день;
- запрещено выполнять ремонтные работы. Считается, что все будет насмарку. К тому же есть высокий риск получить травму или пораниться во время того, как выполняется подобная работа.
Народные приметы на 17 августа
Много росы — урожай льна будет плохим.
Жаркий день — к хорошему сенокосу, дождливый — к неудачному.
Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отличный.
Какая погода на Евдокию — таким и будет ноябрь.
Дождь 17 августа — примета к тому, что все неубранный сено сгниет.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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