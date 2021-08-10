В Украине 2,4 миллиона пенсионеров получат доплаты в качестве адресной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в возглавляемом ей Министерстве решили привлечь украинцев 70 – 75 лет, которые вышли на пенсию, к программе адресной помощи. Этот президентский проект должен заработать в 2022 году. Лазебная подчеркнула, что такое решение позволит сократить бедность среди людей старшего возраста, у которых больше нет возможности получать доход от работы.

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В 2020 и 2021 году пенсионеры в возрасте более 80 лет каждый месяц получают 500 грн. доплаты к пенсии. Минимальная пенсия, установленная для данной категории граждан – 2600 грн. Указанную доплату получают 1,4 миллиона украинских пенсионеров.

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В 2021 году люди, которым исполнилось от 75 до 80 лет, также стали частью программы. С начала октября их ежемесячная компенсационная выплата составит 400 грн. Их минимальная пенсия увеличится таким образом до 2,5 тыс. грн. Такое изменение коснется еще одного миллиона пожилых людей.

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Если в программу решат включить украинцев в возрасте 70 – 75 лет, это позволит получать больше денег еще 1,5 млн. человек. В Минсоцполитики сообщили, что на 2022 год готовят и другие предложения, которые предполагают повышение пенсионных выплат. Согласно этому плану, с начала января ликвидаторы аварии на ЧАЭС должны получить прибавку. На начало марта запланирована индексация пенсий. Она коснется украинцев в возрасте старше 80 лет, а также получателей страховых пенсий.

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