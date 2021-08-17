Что нельзя делать в этот день, чтобы не накликать беду

Узнайте о главных традициях, приметах и запретах Преображения Господня 19 августа

19 августа православные христиане празднуют второй Яблочный Спас. Этот праздник имеет также название — Преображение Христово, Горохов день, Первые осенины, Осенины и Праздник первых плодов.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.

Яблочный Спас или Преображение Господне: история праздника

Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус поднялся на гору вместе с тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы они увидели своего учителя преображенным: одежда Христа стала белоснежной, его лицо просияло, в его человеческой природе проступили божественные черты.

По сути, перед изумленными взорами апостолов предстал Бог в Его триединстве. Спускаясь с горы, Иисус запретил своим спутникам говорить об увиденном.

На Руси этот праздник связывали с преображением природы на излете лета. Народ радовался собранному урожаю. В этот день люди освящали сливы, груши, мед, хлебные колосья и яблоки. Отсюда и пошло народное название - Яблочный Спас.

Что нельзя делать на Преображение Господне

Воспрещается работать дома. Стирку, глажку, уборку и шитье перенесите на следующий день. В народе есть поговорка: "Кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет".

Большим грехом в этот день считается сквернословие. Категорически нельзя ругаться и желать другим людям зла. Нужно внимательно следить как за своим языком, так и за своими мыслями. Злобствующие рискуют отпугнуть от себя благодать Божью.

В народе верят, что на Преображение запрещено есть яблоки в одиночку. В противном случае на вас обрушится несчастье. Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, следует угощать друзей, знакомых и случайных встречных освященными яблоками.

Существует поверье, будто на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых. Если спугнуть севшую на руку муху, то не видать вам удачи весь год.

Приметы на 19 августа

Какой Яблочный Спас — такой и январь.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — дождливую, а ясный — суровую зиму.

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, а затем 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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