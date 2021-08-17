Узнайте о главных традициях, приметах и запретах Преображения Господня 19 августа
19 августа православные христиане празднуют второй Яблочный Спас. Этот праздник имеет также название — Преображение Христово, Горохов день, Первые осенины, Осенины и Праздник первых плодов.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных приметах и чего нельзя делать в этот день.
Яблочный Спас или Преображение Господне: история праздника
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Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус поднялся на гору вместе с тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы они увидели своего учителя преображенным: одежда Христа стала белоснежной, его лицо просияло, в его человеческой природе проступили божественные черты.
По сути, перед изумленными взорами апостолов предстал Бог в Его триединстве. Спускаясь с горы, Иисус запретил своим спутникам говорить об увиденном.
На Руси этот праздник связывали с преображением природы на излете лета. Народ радовался собранному урожаю. В этот день люди освящали сливы, груши, мед, хлебные колосья и яблоки. Отсюда и пошло народное название - Яблочный Спас.
Что нельзя делать на Преображение Господне
Воспрещается работать дома. Стирку, глажку, уборку и шитье перенесите на следующий день. В народе есть поговорка: "Кто на Спаса шьет - до конца дней слезы льет".
Большим грехом в этот день считается сквернословие. Категорически нельзя ругаться и желать другим людям зла. Нужно внимательно следить как за своим языком, так и за своими мыслями. Злобствующие рискуют отпугнуть от себя благодать Божью.
В народе верят, что на Преображение запрещено есть яблоки в одиночку. В противном случае на вас обрушится несчастье. Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, следует угощать друзей, знакомых и случайных встречных освященными яблоками.
Существует поверье, будто на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых. Если спугнуть севшую на руку муху, то не видать вам удачи весь год.
Приметы на 19 августа
- Какой Яблочный Спас — такой и январь.
- Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — дождливую, а ясный — суровую зиму.
- Если не есть яблок до Яблочного Спаса, а затем 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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